Der suspendierte Oberbürgermeister von Halle, Bernd Wiegand, muss sich ab Mitte März vor Gericht verantworten. Das hat eine Sprecherin des Landgerichts Halle am Freitag mitgeteilt. Der parteilose Politiker soll im Oktober 2020 in einem Zivilprozess eine uneidliche Falschaussage getroffen haben, wie das Landgericht am Freitag mitteilte.