Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) hält seine Suspendierung von den Amtsgeschäften für nicht länger hinnehmbar. In einem Schreiben an das Landesverwaltungsamt forderte er, seine Suspendierung zügig aufzuheben. Neue Erkenntnisse, die unter anderem durch "im Landesverwaltungsamt durchgeführte Anhörungen zahlreicher Zeugen" hätten gewonnen werden können, bildeten die Grundlage seiner Forderung, sagte Wiegand am Dienstag. Es komme unter anderem die jüngste Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern in einem vergleichbaren Fall hinzu.