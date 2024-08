Neuwahl geplant Halles Stadtrat stimmt Rücktritt von Oberbürgermeister Wiegand zu

29. August 2024, 06:42 Uhr

Der suspendierte Oberbürgermeister von Halle, Bernd Wiegand, kann Ende August in den Ruhestand gehen. Das hat der Stadtrat beschlossen. Damit steht in den kommenden Monaten eine Neuwahl an, denn Wiegands Amtszeit würde eigentlich noch bis 2026 gehen. Das sei ein konsequenter Schritt, heißt es aus dem Stadtrat.