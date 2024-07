Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand lässt sich zum 31. August offenbar in den Ruhestand versetzen. Das berichtet am Donnerstag die Bild-Zeitung. Demnach hat Wiegand ein entsprechendes Schreiben an den Stadtratsvorsitzenden Jan Riedel verfasst, heißt es. Für Halle bedeutet das nun vorgezogene OB-Wahlen, denn Wiegands Amtszeit geht noch bis 2026.