Wiegand selbst hat den Glauben an seine Rückkehr ins Amt nicht verloren. "Nach meiner Rückkehr ins Amt werden gemeinsam mit der Verwaltung viele Themen aufzuarbeiten sein, was allein schon die Sicherheitsprobleme in der Stadt zeigen", schrieb Wiegand auf die Frage, was er für das Jahr 2023 plane. Er kämpfe um seine Rückkehr, "bestärkt durch viele Bürger und Stadträte". Seine vorläufige Suspendierung durch das Landesverwaltungsamt hält er für "politisch motiviert".