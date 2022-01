Am Montag erst wäre es fast zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem Wildschwein gekommen – an einer Straße am Rand des "Saugrabens". Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer des Linienbusses gegen fünf Uhr früh so stark bremsen müssen, dass ein Fahrgast gestürzt sei und ins Krankenhaus gebracht werden musste. "Das hätte man verhindern können", so Stefan Löper. Er habe mehrere Jahre gekämpft, damit so etwas nicht passiert. Er möchte, dass die Stadt die Zahl der Schweine endlich reduziert.