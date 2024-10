Bei einer feierlichen Verleihung in München ist der Lyriker Wilhelm Bartsch mit dem Rainer-Malkowski-Preis geehrt worden. Die Bayerische Akademie der Schönen Künste, die den Preis gemeinsam mit der Rainer-Malkowski-Stiftung alle zwei Jahre vergibt, lobte vor allem Bartschs jüngsten Gedichtband "Hohe See und niemands Land". Er verblüffe durch den souveränen, ganz eigensinnigen Umgang mit Reim und klassischem Versmaß, heißt es in einer Mitteilung.