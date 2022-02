Beim ersten Wirtschaftskunde-Forum "Wirtschaft trifft Schule" am Donnerstag hat sich Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) den Fragen von Schülerinnen und Schülern des Elisabeth-Gymnasiums in Halle gestellt . Die Zehnt- bis Zwölftklässler hatten sich ausführlich auf seinen Besuch vorbereitet.

Zwei Stunden sprach Minister Schulze über seine politische Zeit in Brüssel, über das europäische Schienen und Fernverkehrsnetz, in dem – dank seiner Initiative – die Stadt Halle als einer der wichtigsten ICE-Knotenpunkte Deutschlands verzeichnet ist und der Tourismus vor der Corona-Pandemie geradezu boomte.

Gesprochen wurde aber auch darüber, wo es in Sachsen-Anhalt noch mangelt. Schulze sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Ich finde es richtig, kritisch zu fragen. Wir wollen ja junge Leute in den Schulen nicht zu Ja-Sagern erzielen, sondern die sollen Dinge kritisch hinterfragen. Und wir Politiker sind dafür da, das denn auch entsprechend zu beantworten."

Lars gab an, auch nach der Schule in Halle bleiben zu wollen. Auch wenn die Veranstaltung seiner Meinung nach offenließ, wie die internationale Gewinnung von Fachkräften in Zukunft funktionieren soll und das, obwohl gleichzeitig schon heute ein großer Mangel an Fachkräften herrsche. Lars betonte zudem, er habe sich über Sven Schulzes Schlusswort gefreut, bei dem er die jungen Leute aufforderte, im Land zu bleiben. Denn sie seien die Zukunft und könnten diese dann auch selbst gestalten.