André Hamann hat die Fußball-WM im wahrsten Sinne des Wortes auf Eis gelegt. "WM on the rocks", verkündet seine Bar "Lujah" in einem Facebook-Beitrag – gezeigt werden darin Eiswürfel und Maßbecher für Cocktails. Die Übertragung aus Katar lege man "auf Eis", heißt es weiter. Kalte Getränke statt Fußball aus der Wüste sozusagen – denn das Spiel der deutschen Mannschaft am Mittwoch und auch alle weiteren Partien der WM werden in der Bar in Halles Innenstadt nicht gezeigt. "Das ist eine Grundsatzentscheidung und das ziehe ich so durch", sagt Hamann.