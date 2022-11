Das Politische hat hier nichts zu suchen. Dirk Willeke | Inhaber "Lessing"

Doch normal ist an diesem Turnier in Katar bekanntlich nicht viel, und das hat wohl am wenigsten mit den Anstoßzeiten zu tun. Die Diskussion um Menschenrechtsverletzungen vor Ort, um Diskriminierung, Korruption und zuletzt um verbotene Armbinden haben längst die Berichterstattung dominiert. Dirk Willeke, Inhaber des "Lessing" und von zwei weiteren Lokalen in Halle, stört das. "Das Politische hat hier nichts zu suchen", sagt Willeke.

Freundeskreis entscheidet sich gegen WM

Viel zu wenig gehe es bei dieser WM um den Sport, viel zu negativ sei im Vorfeld berichtet worden, findet der Inhaber. Die Folge: Nur gut eine Handvoll Gäste sind zum ersten Deutschland-Spiel ins "Lessing" gekommen. Willeke geht es um den Fußball – und das "Lessing" sei nunmal auch eine Sportbar. Auf die WM verzichten? Das kommt für das Lokal und für ihn selbst gar nicht infrage. Der Inhaber fiebert deshalb am Mittwoch lautstark mit der deutschen Elf mit.

Johann Georgi zapft im "Lessing" das Bier. Bildrechte: MDR/Felix Fahnert

Das Bier für die Gäste zapft währenddessen Johann Georgi – und auch er weiß um die Besonderheit der WM. "Beim letzten Mal hätte ich viele Freunde noch überreden können, zu kommen", sagt der 27-Jährige. Dieses Mal aber hätten sich viele in seinem Bekanntenkreis bewusst gegen die Fußball-WM entschieden. Georgi hofft dennoch, dass es künftig noch mehr Menschen ins "Lessing" zieht – am besten hierfür wäre natürlich ein Auftaktsieg der Deutschen gegen Japan.

Keine WM-Atmosphäre in Halles Innenstadt

Ein Public-Viewing-Hotspot zur WM, am Mittwoch verwaist: Die Sternstraße in Halle eine halbe Stunde vor Anpfiff Bildrechte: MDR/Felix Fahnert Doch Public Viewing und Fanmassen wegen eines deutschen WM-Spiels sucht man an diesem Mittwoch in Halles Innenstadt vergebens. Auch in der Sternstraße, wo zu frühreren Turnieren hunderte Menschen in die Kneipen drängten und lautstark Stimmung verbreiteten, herrscht eine halbe Stunde vor Anpfiff gähnende Leere. In der Kleinen Ulrichstraße ist am frühen Nachmittag ebenfalls nichts von einstiger WM-Atmospäre zu spüren.

Für die Bars ist es zweifellos keine WM wie in vergangenen Jahren. Einige Lokale übertragen sogar ganz bewusst keine Spiele aus Katar. "Für die Wirte tut es mir leid", sagt auch der 53-Jährige im "Lessing", einer von insgesamt sechs Gästen. Corona-Lockdowns, Inflation, Energiekrise – und dann ausgerechnet so ein umstrittenes Großereignis, das den Gastronomen kaum den erhofften Umsatz bringen kann.

"Es haben doch alle so gewollt!"