Neuanfang mit pädagogischer Begleitung

Beim Neuanfang hilft die Wohngruppe "Am Tallinn", eine Einrichtung des Paritätischen Sozialwerkes Kinder- und Jugendhilfe (PSW). Die Wohngruppe ist eine Idee von Antje Matjuch, Pädagogin und Leiterin der Einrichtung. Mit dem Konzept möchten sie und ihr Team Eltern und Kinder auf behutsame Weise einander wieder näherbringen. "Die Eltern bleiben in der Verantwortung und haben die Möglichkeit, mit ihren Kinder wieder an einem gemeinsamen Leben zu arbeiten", so Matjuch.

Seit der Gründung der Wohngruppe im Jahr 2012 hat Matjuch mit ihrem Team mehr als 100 Familien geholfen. Viele Kinder und Jugendliche sind nach ihrem Aufenthalt in der Wohngemeinschaft wieder zu Hause eingezogen. Und noch mehr haben mittlerweile eine bessere und vor allem stabilere Beziehung zu ihren Eltern. "Eltern können hier zusammen mit anderen Eltern lernen und sehen, dass sie mit ihren Problemen nicht alleine sind", sagt Matjuch.

Und auch die Kinder werden aufgefangen. Denn oft müssen Teenager wie Annika sich darauf verlassen, dass sie bei ihren Freunden unterkommen. Mit der WG "Am Tallinn" haben einen sicheren Rückzugsort.

Alltag in der Wohngruppe

Acht Kinder von drei bis 16 Jahren leben in der Wohngruppe – es erinnert an eine große Patchwork-Familie. Vormittags und mittags betreuen Sozialarbeiter die Kinder. Am Nachmittag kommen die Eltern dazu, um sich am Alltag ihrer Kinder zu beteiligen. "Wir wollen hier Spaß vermitteln", sagt Mirko Günther, Geschäftsbereichsleiter beim PSW.