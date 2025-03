Halle (Saale) will mehr Stellplätze für Wohnwagen und Wohnmobile schaffen. Dazu sucht die Stadt auch bei Privatpersonen nach geeigneten Plätzen. Laut der Stadtmarketing Halle GmbH können sich Interessenten melden, wenn sie beispielsweise im Garten, auf der Wiese hinter dem Haus oder auf dem eigenen Parkplatz Wohnwagen unterbringen wollen.

Auch die Tourist-Information im Marktschlösschen nehme Meldungen entgegen. Als Dank für die Gastfreundschaft soll es ein kleines Geschenk geben. Hintergrund ist das steigende Interesse an Campingübernachtungen im Raum Halle und in Sachsen-Anhalt generell. 2024 hatte das Statistische Landesamt mehr als 800.000 Campingübernachtungen in Sachsen-Anhalt gezählt. 2019 waren es mehr als 210.000 Übernachtungen.