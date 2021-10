Jetzt haben sie die Schlüssel: Seit vier Jahren sucht eine Gruppe engagierter Hallenserinnen und Hallenser Häuser, in die sie einziehen und solidarisch miteinander wohnen können – mit Gemeinschaftsräumen, Mieten je nach Einkommen und gegenseitiger Hilfe im Alltag. Seit Anfang der Woche können sie nun auf 50 Jahre befristet mehrere Häuser in Halles Nördlicher Innenstadt nutzen. Noch stehen die mehr als 100 Jahre alten Gebäude in der Hermannstraße und in der Georg-Cantor-Straße leer, doch das soll sich bald ändern.

"Wir benutzen sehr gern das Bild vom Dorf in der Stadt. Wir haben vier Gebäude, es gibt auch einen schönen Innenhof und einen kleinen Vorgarten. Wir stellen uns vor, dass man sich untereinander sehr gut kennt, sich unterstützt und dass man sich begegnet und Dinge gemeinsam macht", sagte Udo Israel von der WohnUnion Halle MDR SACHSEN-ANAHLT. In der WohnUnion hat sich ein Kern aus insgesamt 30 Personen zusammengefunden. Sie wollen eine "intensive Nachbarschaft" aus 40 bis 100 Menschen entstehen lassen. Daran arbeiten alle ehrenamtlich.

WohnUnion Seit Mai 2021 ist die WohnUnion eingetragene Genossenschaft für faires Wohnen, die sich für die Schaffung von langfristig bezahlbarem Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten in Halle einsetzt. Ihr Grundprinzip ist die Solidarität. "Alle, die in der Genossenschaft Mitglied sind, können mitentscheiden. Wir entscheiden im Konsens und wollen solidarisch miteinander umgehen", heißt es von einem Mitglied. Neue Mitglieder sind gern willkommen. Voraussetzung ist jedoch, dass sie sich auch engagieren wollen.

Selbstverwaltet, generationsübergreifend und nachbarschaftlich – so stellt sich die WohnUnion ihr Leben in der nördlichen Innenstadt vor. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla

Für 4,5 Millionen Euro will die Genossenschaft die verfallenen vier Häuser sanieren. Dafür soll jede Familie etwa 15 Prozent Eigenmittel zur Verfügung stellen. So kann der Kredit kleiner ausfallen, der für die Sanierung aufgenommen werden muss. Nach der solidarischen Idee gibt aber jeder nur so viel, wie er kann. Und wenn das nur zwei Prozent anstatt 15 sind, ist das auch in Ordnung. Die Mieten sollen dann bei etwa acht Euro Kaltmiete liegen und auch nicht steigen. Udo Israel, ehrenamtlicher Sprecher der WohnUnion, sagte: "Das heißt, besser verdienende Mitglieder zahlen etwas mehr und finanzieren so, dass Schwächere auch Wohnraum in der Innenstadt erhalten können." Die Schulden bei der Bank sollen im Lauf der Jahre durch die Mieten zurückgezahlt werden.