Peter Scharz vom Mieterrat sieht in all den Problemen auch einen Vorteil: "Die Rufe nach mehr sozialem Wohnungsbau können wir getrost überhören, wir haben in Halle genug davon." Robert Schultz vom Deutschen Mieterbund Halle ergänzt: "Nach dem neuen Mietspiegel, den wir als Befriedungselement zwischen Mietern und Vermietern sehen, werden in den kommenden Jahren weniger die Grundmieten, als die Nebenkosten weiteren Diskussionsbedarf erzeugen". Der Wohnungsmarkt in Halle biete kaum Grund zur Panik, allerdings seien sämtliche Akteure gefragt, die "schleichende Segregation in einzelnen Teilmärkten in den Griff zu bekommen und die Soziale Durchmischung in den Quartieren zu sichern".