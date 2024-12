Vor fünf Jahren ging die Stadt noch von etwa 14.000 leeren Wohnungen aus. Inzwischen sind es deutlich weniger: 11.600 leerstehende Wohnungen gibt es momentan in Halle, teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit. Peter Scharz, Vorsitzender des Mieterrates Halle/Saale, appelliert angesichts der Zahlen an die Verantwortlichen im Ratshof: "Die Stadt sollte ihr Augenmerk auf die Wirtschaftsförderung legen, um gezielt Facharbeiter in die Stadt zu holen. Hilfreich wäre dabei auch, ein Augenmerk auf die Startup-Szene zu legen und denen gute Möglichkeiten in der Stadt zu bieten".