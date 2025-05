Julia Hülsmann mit Jazz und mehr

Ebenfalls auf der Bühne der Händelhalle steht die Berliner Pianistin Julia Hülsmann mit ihrem Quartett, bestehend aus dem Bassisten Marc Muellbauer, dem Schlagzeuger Heinrich Köbberling und dem Saxofonisten Uli Kempendorff. Hülsmann ist nicht nur mit ihren Auftritten häufig Bestandteil von "Women in Jazz", sie hat hier auch Workshops begleitet und das Festival in Sachen weiblicher Jazz beraten, mit besonderem Blick auf den Nachwuchs, so Herden. Er empfiehlt ihren subtil, klassisch gespielten "grandiosen Piano-Jazz".

Bildrechte: Rüdiger Schesag

Nordische Eleganz mit Rebekka Bakken

Am 8. Mai wird die Norwegerin Rebekka Bakken mit ihrer Band das Publikum in ihren Bann ziehen. Die 1970 bei Oslo geborene Sängerin besitzt einen Stimmumfang von drei Oktaven und ist besonders im deutschsprachigen Raum erfolgreich, so gewann sie dreimal die Goldene Schallplatte beim German Jazz Award.

Bildrechte: imago images/Future Image

Jazz aus Japan von Hiromi

Zum Abschluss des Festivals am 16. Mai spielt die japanischen Pianistin Hiromi. Ein besonderes Konzert, auf das sich Festivalchef Herden schon freut, denn die Künstlerin hat vor 20 Jahren bei der ersten Ausgabe von "Women in Jazz" das Festival eröffnet. Hiromi wurde bereits im Alter von 17 Jahren von Chick Corea eingeladen, mit ihm bei einem Konzert in Tokio zu spielen und hat seitdem bei allen wichtigen Jazz-Festivals gespielt.

Bildrechte: IMAGO / Gruppo LiveMedia | Maria Cristina Napolitano

Next Generation Women in Jazz