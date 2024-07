Die Künstlerinnen und Künstler der Company Crossart-Tanzkunst sind nicht das erste Mal in Sachsen-Anhalt unterwegs. Bereits zum 100-jährigen Bauhaus -Jubiläum unterhielten sie ihr Publikum mit expressivem Tanz an ungewöhnlichen Orten. Unter dem Motto "Tanz und Architektur" griffen sie ein bewährtes Bauhaus-Sujet auf und setzten es modern um. Sie tanzten im Wasserturm Süd in Halle, unter der Giebichensteinbrücke oder im Turmpark Magdeburg.

Im neuen Stück "deep flow behind" geht die Compagnie zurück in einen geschlossenen Raum, aber künstlerisch noch einen Schritt weiter: Neben dem bewährten zeitgenössischen Tanz wird Akrobatik wie im Zirkus dargeboten. Dabei gehen die artistischen Elemente wie die Luftakrobatik beispielsweise an einem so genannten Vertikaltuch mit dem Tanz eine theatrale Symbiose ein. Der Komponist des Ensembles entwickelte dazu die Musik direkt aus dem Bühnengeschehen heraus. Das Zusammenspiel all dieser Elemente sei, so die Crossart-Tanzkunst-Compagnie, in dieser Form einmalig und neuartig.