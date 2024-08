Die Initiative "Zu gut für die Tonne!" macht mit dem Kühlschrank im XXL-Format bis Donnerstag in der Saalestadt Station. Nach ihren Angaben sollen damit Verbraucher auf unterhaltsame Weise Tipps bekommen, welche Lebensmittel zum Beispiel gekühlt aufbewahrt werden sollten, damit sie länger haltbar sind. So werden laut Initiative Fragen beantwortet, wo etwa Brot am längsten frisch bleibt, wie Obst und Gemüse nicht so schnell schimmeln oder ob man Milch in die Kühlschrankinnentür stellen sollte.

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Monika Skolimowska