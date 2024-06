Die mittlerweile veraltete Bevölkerungszahl basiert auf der Fortschreibung des Zensus 2011, also auf Daten, die mehr als zehn Jahre alt sind. Demnach lebten 2022 rund 241.000 Menschen in Halle. Die Stadt selbst sprach in ihrem statistischen Jahrbuch sogar von 244.099 Menschen – so viele waren zum Jahresende 2022 mit Hauptwohnsitz in Halle gemeldet. Also 17.513 Einwohnerinnen und Einwohner mehr, als der neue Zensus nun ermittelt hat.

Das Problem an der Zahl der Stadt: Viele Angaben in den Melderegistern dürften veraltet gewesen sein, nicht nur in Halle, sondern auch anderswo in Deutschland. Seit der letzten Volkszählung im Jahr 2011 hatten sich viele sogenannte "Karteileichen" und "Fehlbestände" angesammelt: Als Karteileichen gelten Personen, die zwar noch im Register geführt sind, aber längst umgezogen oder verstorben sind. Als Fehlbestand bezeichnet man all jene, die unter einer Anschrift leben, dort aber nicht gemeldet sind.

Viele Studierende waren womöglich Karteileichen

Als die Interviews für den Zensus 2022 stattfanden, steckte Deutschland noch mitten in der Pandemie – was laut einer Sprecherin des Statistischen Landesamts Sachsen-Anhalt zu "Bevölkerungsbewegungen in lokal unterschiedlichem Ausmaß" führte. Viele universitäre Lehrveranstaltungen fanden beispielsweise online statt. Studierende waren womöglich zwar in Halle gemeldet, saßen jedoch in ihrem Heimatdorf vor dem Rechner – sogenannte Karteileichen.