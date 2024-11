Das Problem an der Einwohnerzahl einer Stadt wie Halle: Viele Angaben in den Melderegistern dürften veraltet gewesen sein, nicht nur in Halle, sondern auch anderswo in Deutschland. Seit der letzten Volkszählung im Jahr 2011 hatten sich viele sogenannte "Karteileichen" und "Fehlbestände" angesammelt: Als Karteileichen gelten Personen, die zwar noch im Register geführt sind, aber längst umgezogen oder verstorben sind. Als Fehlbestand bezeichnet man all jene, die unter einer Anschrift leben, dort aber nicht gemeldet sind.