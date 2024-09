Die Stadt Halle/Saale hat den Briefversand für die Aktion "Halle zählt selbst!“ abgeschlossen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wurden mehr als 243.000 Briefe verschickt. Sie gingen demnach an alle Menschen, die im Melderegister als Einwohner Halles geführt werden. Rund 5.900 Briefe kamen den Angaben nach als nicht zustellbar zurück. Alle Einwohner, die ihren Erstwohnsitz in Halle haben, aber keinen Brief erhielten, sollen sich bei der Stadt melden.