Das ist der Zensus 2022 Mit dem Zensus wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben und wie sie wohnen und arbeiten. Dazu wurden zum Stichtag 15.05.2022 alle Einwohnerinnen und Einwohner Deutschlands gezählt. Genutzt wurden dafür Meldedaten aus den Registern der öffentlichen Verwaltung, beispielsweise den Einwohnermeldeämtern. Diese Angaben sind aber allein nicht präzise genug, da manche Personen nicht an ihrem Wohnort gemeldet sind, andere wiederum noch im Register stehen, aber umgezogen oder bereits verstorben sind.



Um diese "Fehlbestände" und "Karteileichen" zu korrigieren, wurden beim Zensus 2022 eine Reihe von zusätzlichen Maßnahmen ergriffen. Unter anderem wurde ein Teil der Bevölkerung auch direkt befragt. Zudem fand bei allen Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften – zum Beispiel Alten- oder Kinderheimen – eine Vollerhebung statt, da aufgrund hoher Fluktuation und unzureichenden Meldeverhaltens überdurchschnittlich viele Falschangaben in den Registern vermutet wurden.