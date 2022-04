In Halle sollen künftig Informationen zur kommunalen Wärmeplanung gebündelt und Hilfsangebote für Kommunen bei ihrer Wärmeversorgung geschaffen werden. Das neu eröffnete Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende (KWW) wirke hoffentlich als regionaler Motor des Strukturwandels und Unterstützer der Kommunalen Wärmewende, sagte ein Sprecher der Deutsche Energie-Agentur GmbH (Dena) bei der Eröffnung des Zentrums am Donnerstag. Die Dena baut das Zentrum im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz auf.

In der Leipziger Straße in Halle hat das Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende seine Sitz. Bildrechte: IMAGO / Steffen Schellhorn

Aktuell arbeiten 13 Mitarbeiter und vier Werksstudenten für das KWW am neu gegründeten Standort in der Leipziger Straße in Halles Innenstadt, sagte der Leiter Robert Brückmann. Bis 2025 wolle man die Belegschaft auf bis zu 30 Stellen aufstocken. Das Geld dafür stammt laut Brückmann aus Mitteln für den Strukturwandel in den Kohleregionen. In den ersten fünf Jahren stehen dem Zentrum demnach rund 23 Millionen Euro zur Verfügung.