Wer die Wäldchen auf der Ziegelwiese in Halle beobachtet, der sieht in unregelmäßigen Abständen Menschen darin verschwinden – und ein paar Momente später wieder heraus kommen. Denn es geht allen Parkbesuchern ähnlich: Wenn die Blase drückt, braucht es ein stilles Örtchen. Doch eine feste Toilette gibt es auf der Ziegelwiese bislang nicht.

Das sogenannte Wildpinkeln ist eigentlich verboten: 55 Euro beträgt das Verwarngeld beim Erstverstoß. In diesem Jahr hat das Ordnungsamt damit laut Stadtverwaltung bisher 275 Euro eingenommen. Die meisten Gänge ins Gebüsch bleiben also ungestraft.

Dementsprechend wenig lassen sich die meisten Leute davon abschrecken: "Das Ordnungsamt kann ich in dem Fall nicht ernst nehmen", sagt beispielsweise Sascha Pabst, der mit dem Fahrrad in den Park gekommen ist. "Falls ich wirklich erwischt werden würde, wäre ich mit dem Rad schnell weg." Auch Milena Quiez macht sich keine Sorgen, wenn sie im Park mal muss: "Wenn man hier oft genug unterwegs ist, weiß man, welche Bäume groß genug sind, um nicht gesehen zu werden. Gerade wenn man schwanger ist oder Kinder hat, kann man es einfach nicht so gut aushalten."

Trampelpfade führen kreuz und quer durchs Gebüsch – dort sein Geschäft zu erledigen, ist längst kein Geheimversteck mehr. Bildrechte: MDR/Hanna Kazmirowski

Andere stimmen ihr zu: "Es stellt sich an einem gewissen Punkt nicht die Frage, ob man in die Büsche geht, sondern wo." Der Bedarf an öffentlichen Toiletten ist also da – davon zeugen nicht nur die festen Trampelpfade zwischen den Bäumen, sondern auch die unzähligen Papiertaschentücher, die zurückgelassen werden.



Daher hat die Stadtverwaltung nun eine grundsätzliche und dauerhafte Lösung in Aussicht gestellt: Im nächsten Jahr soll eine feste WC-Anlage entstehen. Die Fördermittel dafür hat die Stadt beim Land beantragt und rechnet mit ihnen im Herbst. Doch bis das Toilettenhäuschen 2023 fertig ist, steht noch der Sommer bevor, in dem sich besonders viele Menschen auf der Ziegelwiese aufhalten.