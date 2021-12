Trotz Einschränkungen und der zeitweiligen zwangsweisen Schließung in diesem Jahr blickt Dennis Müller auch auf Erfolge seines Zoos zurück. Es gebe viele kleine Highlights, die ein wenig untergegangen seien, da der Zoo nicht so aktiv geworben habe wie in normalen Jahren. "Zum Beispiel sind die Greifstachler neu eingetroffen, die eine Voliere beim Schimpansenhaus bewohnen. Das sind zwei ganz possierliche Tiere, die aussehen, als wären sie einer Kuscheltierwelt entsprungen."

Gänsegeier gehören zu den imposantesten Raubvögeln. Sie ernähren sich von Aas. Bildrechte: Heike Riedel

Außerdem wurde die große Voliere neben dem Restaurant auf dem Reilsberg umgestaltet. "Da war der Wunsch, das Bergthema fertig zu stellen", so Dennis Müller. Die Anlage sehe jetzt aus wie eine Felsschlucht. "Was besonders schön ist: Wir haben jetzt zwei Gänsegeier-Paare, die dort in der Großflugvoliere einen ganz tollen Alpen-Anblick bieten."



Im Jahr 2022 soll bis Ostern auch die Alpen-Bauernhof-Anlage fertiggestellt sein. "Wir haben eine begehbare Anlage, unsere Steinschafe werden in direkten Kontakt mit unseren Besuchern treten. Es sind keine Zäune mehr wahrzunehmen, also ein ganz offener, luftiger Anblick."