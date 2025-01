Auch in ihrer sechsten Auflage locken die Magischen Lichterwelten ungebrochen Besucher in den Bergzoo Halle (Saale). So ziehen die Verantwortlichen des Zoos eine positive Zwischenbilanz. Ein Sprecher teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, dass in den ersten vier Ausstellungswochen rund 30.000 Gäste gekommen seien.