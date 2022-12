In Sachsen-Anhalt und Thüringen drohen vor und über Weihnachten Zugausfälle. Wie das Bahnunternehmen Abellio mitteilte, ist davon die Strecke zwischen Halle und Sangerhausen sowie Nordhausen betroffen. Grund sei der anhaltende Personalmangel bei der DB Netz AG, die als Netzbetreiber für die Schieneninfrastruktur zuständig sei.

Bereits seit Montagabend bis einschließlich 25. Dezember könne der Streckenabschnitt zwischen Röblingen am See und Sangerhausen wegen nicht besetzter Stellwerke abends und nachts nicht befahren werden, hieß es. Der Zugverkehr wird den Angaben zufolge jeweils zwischen 21:00 und 6:00 Uhr eingestellt, am Weihnachtswochenende bereits ab 20:00 Uhr.