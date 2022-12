Bei den RE 8 und 9 fahren zwischen Halle und Nordhausen Busse. Diese Busse halten allerdings nicht in Röblingen am See und Wolferode. Fahrgäste mit diesen Fahrtzielen müssen die Ersatzbusse der S-Bahn-Linie 7 nutzen. Die S7 verkehrt nur zwischen Halle und Angersdorf. Es gibt Busse ab Halle und Angersdorf nach Lutherstadt Eisleben. Wer von Halle über Angersdorf hinaus möchte, sollte direkt die Busse ab Halle nutzen, empfiehlt Abellio.