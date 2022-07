Der Standortwettbewerb für das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation wurde am 1. Juli von der Bundesregierung eröffnet. Die Einrichtung ist als wissenschaftliches Institut und zentrales Dialog-, Begegnungs- sowie Ausstellungs- und Kulturzentrum mit direkter Anbindung zur Stadtgesellschaft geplant. Verbunden sind damit Investitionen von bis zu 200 Millionen Euro. Eine unabhängige Jury soll bis Anfang 2023 eine Empfehlung für einen Standort abgeben. Bis 2028 soll das Zentrum dann in einem neuen oder umgestalteten Gebäude in Ostdeutschland Platz finden.