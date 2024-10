Mitte September dieses Jahres hat das Bundesfinanzministerium die ersten Gelder aus dem Bundeshaushalt freigegeben und eine Trägergesellschaft für den in Halle geplanten Bau gegründet. Vorläufiger Geschäftsführer ist Michael Merten, der schon im Bundeskanzleramt das entsprechende Referat leitete.

In dieser Woche befindet zudem eine Jury erstmals über 25 Architekturentwürfe, die aus der fünffachen Zahl von Bewerbungen ausgewählt wurden. Im kommenden Frühjahr soll die Entscheidung fallen.

Mindestens 200 Millionen Euro stehen für einen repräsentativen Bau am Verkehrsknoten Riebeckplatz in Halle zur Verfügung. "Allein schon das spektakuläre Gebäude muss ein Grund sein hierherzukommen", formuliert Geschäftsführer Merten den Anspruch.

Trotz geteilter Erfahrungen seit 1990 hielt sich die Kritik am vorläufigen Konzept des Zukunftszentrums bislang zurück. Stimmen wie die der Linken-Fraktionsvorsitzenden Eva von Angern im Magdeburger Landtag vernimmt man kaum öffentlich. "Wir brauchen keine weitere Ausstellung über die bleierne Ära von Kanzler Kohl, die viele Wunden gerade in Ostdeutschland hinterlassen hat", sagt sie bei MDR KULTUR und fordert stattdessen eine "fundierte Auseinandersetzung über die anhaltend ungleichen Lebensverhältnisse".

Infragestellen kann man hingegen, dass die vergleichende Transformationsforschung über ehemalige Ostblockländer auch noch an diesem Ort betrieben werden muss. Schließlich beschäftigen sich bereits 140 Lehrstühle in der Bundesrepublik mit dem Thema.

Der Blick soll sich auf jeden Fall über die Grenzen des vereinigten Deutschlands hinaus richten, betont der Ostbeauftragte der Bundesregierung Carsten Schneider. "Es wäre ein Missverständnis, wenn man das Zentrum nur für eine deutsch-deutsche Bespielung hielte. Es geht nicht um Händchenhalten", so betont Schneider den europäischen Kontext.

Mit Blick auf den vorgesehenen Bürgerdialog nach radikaler Ehrlichkeit bei der Aufarbeitung des deutschen Vereinigungsprozesses befragt, antwortet Schneider ebenso radikal: "Wir brauchen hier keine Anstalt politischer Reinheit. Im Gegenteil, es darf ein bisschen räudig und unkonform sein." Schneider will durchaus auch Raum für Provokation bieten, um Leute aus scheinbaren Sicherheiten und Urteilen herauszuholen.

Wie stehen die Hallenser zum neuen Projekt im Herzen der Stadt? Ein Drittel der Befragten am Riebeckplatz hat noch nichts vom Projekt gehört. "Was für eine Einheit?", lacht eine größere Gruppe mittleren Alters auf. "Solange die Treuhand nicht aufgearbeitet ist, solange es sozial, bei Löhnen, Renten und in der Wirtschaft noch keine Angleichung gibt, brauchen wir nicht von Einheit zu reden. Das war eine Übernahme!"