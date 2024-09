Was ist das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Transformation? Das Zukunftszentrum soll die Erfahrungen und Leistungen der Ostdeutschen seit der Wiedervereinigung sichtbar machen – das ist laut Bundesregierung die Aufgabe des Zentrums. Einerseits soll es Museum sein, andererseits Forschungseinrichtung. Ziel ist, die Bedingungen für eine Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft zu erforschen. Außerdem soll das Zentrum Raum für Kultur und Dialog bieten.



Die Gründung des Zentrums hatte die Kommission "30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit" vorgeschlagen, weil sich viele Ostdeutsche als "Bürger zweiter Klasse" fühlten, hieß es. An diesem Punkt soll das Zukunftszentrum ansetzen und unter anderem die Veränderungen in Ostdeutschland, aber auch in Mittel- und Osteuropa, nach der Wende in den Blick nehmen. Auch die "Lebensleistung der Ostdeutschen" solle damit gewürdigt werden.