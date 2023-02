Die Stadt Halle soll den Zuschlag für das geplante Zukunftszentrum Deutsche Einheit bekommen. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT stimmte eine Jury am späten Dienstagabend dafür, das Zentrum am Riebeckplatz anzusiedeln. Offiziell verkündet werden soll die Entscheidung erst am Mittwochnachmittag. Dann hat der Ostbeauftragte des Bundes, Carsten Schneider (SPD), zu einer Pressekonferenz eingeladen. Zuvor muss aber noch die Bundesregierung die endgültige Entscheidung treffen.