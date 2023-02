Bürgermeister Egbert Geier (SPD) reagierte in einer Mitteilung mit großer Freude auf den Jury-Zuschlag für die Saalestadt. Die Vergabe sei eine großartige Nachricht für Stadt, Region, und das Land Sachsen-Anhalt.



Geier sagte, das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation werde über "30 Jahre nach der Wiedervereinigung mehr gebraucht denn je". In ihm sollten Erfahrungen zu gesellschaftlichen Wandlungen gesammelt und Bürgerdialoge organisiert werden. Das Zentrum solle als "lebendiger Ort in einer Stadt im Herzen Deutschlands und Europas" entstehen, so Geier.

Bürgermeister Egbert Geier zur Vergabe des Zukunftszentrums Deutsche Einheit: "Wir haben überzeugt!" (Archivbild) Bildrechte: dpa