Die Ernsthaftigkeit war geradezu greifbar in einem Saal der Francke’schen Stiftungen in Halle . Junge Leute sitzen oder liegen in bequemen Klamotten beisammen, recherchieren mit Smartphones in der Hand oder diskutieren. Ihre Ideen fixieren sie auf großen Plakaten.

Was dort zu lesen ist, reicht weit. Ein junger Mann hat etwa ein Konzept für mehrere Sportflächen im Zukunftszentrum erarbeitet, denn er findet viele Sportplätze in Halle nicht besonders einladend. Andere Teilnehmende beklagen, dass die Drogenprävention an Schulen in einer Art dargereicht würde, die Jugendliche in keiner Form anspricht. Hier sei das Zukunftszentrum eine Chance.