Nächste Woche wird auch André Schröder (CDU), Landrat im Kreis Mansfeld-Südharz, gebannt auf einen Anruf oder eine Nachricht aus Halle warten. Er war beim Jurybesuch vor etwa einem Monat in der Saalestadt dabei. Schröder ist Unterstützer der Halle-Bewerbung und gleichzeitig eine Art Bewerbungshelfer.

"Alle Rivalitäten zwischen Magdeburg und Halle oder zwischen Halle und dem Umland sind vergessen. Es geht jetzt darum, die Juryentscheidung für sich gestalten zu können. Mit der Ansiedlung des Zukunftszentrums ist eine Ausstrahlkraft verbunden, dich sich in die Region entfalten wird und damit auch in den Landkreis Mansfeld-Südharz."

André Schröder drückt Halle gespannt die Daumen. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Umliegende Landkreise sollen profitieren

In seiner Ausschreibung plant der Bund mit bis zu eine Million Besucherinnen und Besuchern pro Jahr. Im Vergleich zu großen Museen in Deutschland bewege man sich damit in der Champions League, sagt Halles Bürgermeister, Egbert Geier (SPD). Die umliegenden Landkreise wollen von den Besucherzahlen profitieren und gleichzeitig sollen sie praktisches Anschauungsmaterial liefern von dem, was in Halle möglicherweise überwiegend theoretisch gezeigt werden würde.

Mansfeld-Südharz könne viele Geschichten zur Deutschen Einheit und zu Transformationsprozessen erzählen. Die Region könne Transformations-Erfahrungen vorweisen, wie kaum eine andere Gegend in Europa, erläutert Schröder. "Ich erinnere an die jüngste vor 30 Jahren: Der Kupferschieferbergbau geht, der größte Arbeitgeber verschwindet. Über 10.000 Industrie-Arbeitsplätze fallen weg. Das war kein Strukturwandel, das war ein Strukturbruch."

Halles Oberbürgermeister Egbert Geier hält es für entscheidend, die umliegenden Landkreise ins Zukunfszentrum einzubeziehen. Bildrechte: dpa

Aber: Sachsen-Anhalt sei auch Ort der Reformation. Die – so sagt es Schröder – größte und wichtigste Erneuerungs-Bewegung der Kirche ging vom Landkreis Mansfeld-Südharz aus und der erste Gottesdienst auf Deutsch wurde 1523 in Allstedt gehalten. Das alles seien wichtige Prozesse, auf die es ankomme, wenn man europäische Transformation abbilden wolle.

Reformation, Strukturwandel, Tagebau: Erlebbare Transformation

Wie das konkret aussehen könnte, davon hat Mark Lange eine Vorstellung. Er hat als Geschäftsführer sechs Jahre für die Standort-Marketing-Gesellschaft Mansfeld-Südharz gearbeitet – war damals also schon dafür zuständig, Menschen für den Landkreis zu begeistern. Heute ist er Chef des Stadtmarketings in Halle, kennt sich also in der Stadt und im Umland gut aus. Er spricht von einem Transformationsparcours, den die Besucherinnen und Besucher nutzen können.

"Da kommt dann eine Gruppe mit dem Bus aus Bratislava. Die sind dann nicht nur drei Stunden im Zukunftszentrum, sondern können das, was dort thematisiert wird, in diesem Parcours erleben. Es geht dann nicht um Marketingsprache, um bunte Prospekte, sondern es wird anfassbar, erlebbar."

Der Goitzschesee soll ein Beispiel für Transformation vom Tagebau zum Ausflugsziel werden. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Und zwar, indem die Gäste von der Reformation nicht nur hören, sondern in Eisleben, Mansfeld, Allstedt oder Wittenberg die Orte erleben. Am Geiseltasee und an der Goitzsche sollen die Besucher erfahren, wie ehemalige Braunkohletagebaue zu Ausflugszielen und Urlaubsorten geworden sind.