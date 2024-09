Das geplante Zukunftszentrum in Halle hat in dieser Woche eine wichtige Hürde genommen. Wie der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), am Mittwoch in Berlin mitteilte, seien sowohl der Bau des Zentrums als auch der Betrieb jetzt im Entwurf für den Bundeshaushalt 2025 verankert.