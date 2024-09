Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD) sagte am Mittwoch MDR SACHSEN-ANHALT: "Ich gehe davon aus, dass der Ministerpräsident seinen Einfluss geltend macht, damit in dem weiteren Haushaltsverfahren im Landtag die entsprechenden Mittel so berücksichtigt werden, wie das in unseren Vorabsprachen getroffen wurde". In einer Pressemitteilung der Stadt heißt es, er habe den Ministerpräsidenten immer als lösungsorientiert und äußerst verlässlich wahrgenommen. Das Zukunftszentrum sei eine einmalige Chance und ein wichtiger Impuls für die Weiterentwicklung von Stadt und Region. Geier sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Die Stadt hat keinen Zeitpuffer. Für mich ist es deshalb auch kein Argument zu sagen, der Bund ist etwas in der Verschiebung, sodass wir die Infrastrukturmaßnahmen auch verschieben können. Genauso ist es nicht."