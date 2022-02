Shopping in Halle Einkaufen mit Bändchen: So gut funktionieren die 2G-Regeln

So soll einkaufen in Halle einfacher werden: Mit einem Bändchen am Handgelenk kann der Impf- oder Genesenenstatus nachgewiesen werden. Wer den 2G-Nachweis etwa in einem Einkaufszentrum erbracht hat, bekommt dann Zugang zu allen Geschäften. Kunden und Händler sind mit der Regel zufrieden.