Schon in einer ersten Bilanz hat der Handel in Sachsen-Anhalt die 2G-Regel als belastend für das Weihnachtsgeschäft bezeichnet. Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Sachsen-Anhalt, Knut Bernsen, sagte Mitte Dezember: "Das Weihnachtsgeschäft ist in diesem Jahr für viele Händler wohl eine Katastrophe. Was normalerweise der positive Höhepunkt des Jahres sein sollte, ist jetzt oft ein Loch ohne Boden." In der Summe sei das Geschäft enttäuschend.