Wegen des dringenden Tatverdachtes des gemeinschaftlichen Mordes sitzen seit Dienstag eine 28-jährige Frau und ein 43-jähriger Mann in Halle in Untersuchungshaft. Das teilte die Staatsanwaltschaft Halle mit. Sie sollen am Freitag eine 52-Jährige in Halle Neustadt mit Stichen und Schnitten getötet haben. Laut Obduktion starb die Frau an den Stichverletzungen.