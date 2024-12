Eike Goreczka : Wir haben mit Dokumentarfilmen angefangen, die sehr stark hier in der Region verankert waren: " Helbra " (2004) zum Beispiel und " Heinz und Fred " (2007). Tolle Filme, die hauptsächlich die Menschen im Mansfelder Land porträtiert haben. Sie haben auch ein Stück weit eine Region auf die Landkarte nach Deutschland gebracht, die man vielleicht nicht so kannte. Durch Elsterglanz kennen das Mansfelder Land nun mehr Leute, aber damals gab es Elsterglanz noch nicht.

Und dann gab es bald große Veränderungen in Richtung Fernseh- und Kinofilme. Was war das für ein Weg?

Wir haben überlegt: An einem Dokumentarfilm arbeitet man drei Jahre. Und wenn man zu dritt oder viert eine Firma betreibt, dann braucht man auch andere Projekte. Also haben wir angefangen, uns in der Welt umzuschauen und zu gucken, mit wem wir Filme machen können. Wir sind dann darauf gekommen, dass Koproduktionen eine spannende Sache wären – internationale Koproduktionen, vor allem mit Osteuropa. Wir sind viel herumgereist und haben Projekte aus aller Welt akquiriert, die wir dann in Mitteldeutschland mit umgesetzt haben, weil uns die Geschichten einfach so berührt haben und weil sie so stark waren.