Bildrechte: Deutsche Bahn AG / Volker Emersleben

Was wird gebaut? Laut Bahn finden weitere Schritte zur Digitalisierung des Bahnknotens Halle statt. Diesmal sollen Vorprüfungen zur Inbetriebnahme der Elektronischen Stellwerke (ESTW) Leuchtturm-Kanena und Peißen-Reußen laufen. Diese Anlagen – und damit auch Signale und Weichen – werden zentral per Mausklick gesteuert. Die ESTW sollen weniger störanfällig sein und einen zuverlässigeren Bahnverkehr ermöglichen.



Das Gebäude in Reußen war bis Ende 2024 errichtet worden. 100 Kilometer Kabel wurden verlegt sowie neue Gleise und Weichen gebaut, um den Zugverkehr auf der Strecke Halle-Cottbus zu beschleunigen. Die Inbetriebnahme ist laut Bahn für Ende März geplant. Dann soll es noch einmal Einschränkungen geben.