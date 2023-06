Über 800 Menschen sind am Sonntag in der Nähe von Halle aus einem ICE evakuiert worden. Der Schnellzug war wegen einer technischen Störung auf der Saale-Elster-Talbrücke liegen geblieben.

Die Fahrgäste mussten laut einer anwesenden Redakteurin der Deutschen Welle dann nach mehreren Stunden auf offener Strecke über einen Evakuierungssteg in zwei andere Züge umsteigen und wurden von dort zu einem nahe gelegenen Bahnhof gebracht. In den ersten Zug konnten nach Angaben der Bahn 650 und in den zweiten 150 Menschen umsteigen. Der ICE soll nun in Berlin untersucht und repariert werden.