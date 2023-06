Nachdem am Sonntag in der Nähe von Halle ein ICE mit 800 Menschen an Bord evakuiert werden musste, wird der defekte Zug nun in Berlin untersucht. Das teilte die Deutsche Bahn (DB) am Montagnachmittag MDR SACHSEN-ANHALT mit. Der Schnellzug war wegen einer technischen Störung auf der Saale-Elster-Talbrücke liegen geblieben. Nach der Evakuierung war der havarierte Zug einer DB-Sprecherin zufolge nach Berlin ins ICE-Werk geschleppt worden. Dort werde er derzeit untersucht und auch repariert. Die Untersuchung dauert noch an, sagte die Sprecherin.