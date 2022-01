Tommy Frenck bei einem Rechtsrockkonzert (Archivbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Frenck ist überregional bekannt. Der Thüringer organisierte unter anderem diverse Neonazi-Festivals und bringt sich immer wieder durch gezielte Provokationen in die Schlagzeilen. 2020 brachte er im Süden Sachsen-Anhalts die Biermarke "Deutsches Reichsbräu" in den Handel, ein Kasten kostete 18,88 Euro – ein Szenecode für den ersten und den achten Buchstaben im Alphabet, die Initialen Adolf Hitlers – und 88, was in der Szene für "Heil Hitler" steht.