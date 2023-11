Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Bodo Schackow

Transparenz herstellen Halle-Tornau: Land beantwortet Fragen zum geplanten Gefängnisneubau

06. November 2023, 16:36 Uhr

In der Kirche St. Pankratius in Halle will das Justizministerium am Montag die Bürger über den geplanten Gefängnisneubau in Halle-Tornau informieren. Unter anderem Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) will den Stand der Dinge erläutern und Fragen beantworten.