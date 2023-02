Für die erste Protestaktion in Halle werden sich einige Mitglieder des Bündnisses mit Sekundenkleber am Straßenasphalt festkleben, heißt es in einer Mitteilung der Letzten Generation. Darin kritisieren sie auch die Bundesregierung: Diese komme, laut Aktionsbündnis, ihrer verfassungsmäßigen Pflicht, Freiheit und Demokratie zu schützen, nicht nach. Daher fordern die Klimaaktivistinnen und -aktivisten den Bundestag auf, einen sogenannten Gesellschaftsrat einzuberufen, damit zufällig ausgeloste Bürger sich aktiv an der Klimapolitik der Bundesregierung beteiligen können.