Die Klimaaktivisten des Bündnisses "Letzte Generation" blockierten an Rosenmontag einen wichtigen Verkehrsweg in Halle. Bildrechte: MDR/Marc Weyrich

In Halle haben am Montagmorgen Klimaaktivisten der "Letzten Generation" den Verkehr im Zentrum behindert. Betroffen war die vielbefahrene Professor Friedrich-Hoffmann-Straße, an der Ecke zur Franckestraße – Höhe der Auf- und Abfahrt zur Hochstraße. Acht Mitglieder hatten sich nach Information von MDR SACHSEN-ANHALT auf der Fahrbahn festgeklebt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Sie begann schon kurz nach Start der Aktion, den Verkehr von der Straße ab- und umzuleiten.



Die Aktion dauerte rund drei Stunden. Erst am Vormittag konnte der Verkehr wieder freigegeben werden. Es dauerte vor allem, die Aktivisten mithilfe von Feuerwehr und medizinischem Personal von der Straße zu lösen. Einige blieben nach Beobachtungen eines Reporters zudem weiter vor Ort. Nach MDR-Informationen wurden Personalien aufgenommen. Die Protestbewegung "Letzte Generation" organisiert seit Monaten bundesweite Straßenblockaden und Protestaktionen. So gab es am Montagmorgen ähnliche Blockade-Aktionen in Erfurt und Berlin.