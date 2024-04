In Halle und dem angrenzenden Saalekreis gibt es aktuell zahlreiche Fälle von Magen-Darm-Erkrankungen in Kitas und Schulen. Das teilten die Stadt und der Kreis MDR SACHSEN-ANHALT am Montag mit. Demnach sind seit Ende vergangener Woche rund 150 Kinder erkrankt. Vereinzelt seien auch Mitarbeiter der Einrichtungen betroffen. In Halle sei ein Kind im Krankenhaus gewesen, inzwischen aber wieder entlassen worden.