Ein Sprecher der Stadt Halle teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, dass insgesamt 45 Stuhlproben nach Magdeburg ins Landesamt für Verbraucherschutz geschickt wurden. Auch Stuhlproben des Küchenpersonals des Leipziger Caterers sollen am Mittwoch nach Magdeburg zur Untersuchung gesendet werden. Wann die Ergebnissen vorliegen, steht noch nicht fest. Ursprünglich war bereits am Dienstag mit Ergebnissen gerechnet worden.

Zwei Standorte hätten die Zubereitung von Speisen vorerst eingestellt. Dort wurden laut Stadt keine Mängel festgestellt, allerdings waren an den Standorten drei Mitarbeiter erkrankt. Die Küche solle gereinigt und desinfiziert werden. Das noch gesunde Personal werde nicht in anderen Küchen eingesetzt, so die Stadt.